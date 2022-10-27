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Правительство Франции частично покроет бизнесу счета за электричество

Фото: премьер-министр Франции Элизабет Борн (rechargenews.com)
Автор: Константин Широкун

Правительство Франции намерено частично компенсировать малому и среднему бизнесу оплату электроэнергии в ближайшие месяцы.

Об этом заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Франция частично оплатит счета за электроэнергию, превышающие 325 евро, чтобы помочь бизнесу, которые испытывают трудности с оплатой растущих счетов за электроэнергию.

"Мы покроем малым и средним предприятиям половину суммы, превышающей базовую цену в 325 евро", - заявила Борн.

Ранее мы писали, что Франция заставила российских олигархов платить за арестованные яхты. Правительство страны решило арестовать, а не конфисковать роскошные активы россиян, которые находятся под санкциями.

Также сообщалось, что Франция впервые начала напрямую поставлять природный газ в Германию, помогая Берлину диверсифицировать запасы энергии после прекращения поставок из РФ.

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ФранцияЭлектроэнергиябизнес