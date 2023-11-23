Уряд Фінляндії має намір збільшити допомогу Україні на 2024 рік

Уряд пропонує збільшити на 95,7 млн євро граничний обсяг закупівель матеріальних засобів для Сил оборони України на період 2024-2028 рр. для покриття витрат на заміну закупівель 19-го комплекту обладнання для України.

Бюджетні наслідки на 2024 рік становитимуть 20,7 млн євро, внаслідок чого стелю мандата буде доведено до 1 451 млн євро.

У рамках підготовки фінського національного плану реконструкції України було визначено фінансові рішення, що сприятимуть участі фінських компаній у відновленні України.

У зв'язку з цим пропонується збільшити капітал Finnfund на цільові 25 млн євро для інвестицій і кредитів в Україні. Одночасно пропонується дозволити державі надавати гарантію відшкодування збитків відповідно до Закону про Фонд промислового співробітництва для покриття 80% вартості інвестицій, але не більше 20 млн євро.

Також уряд запропонував надати згоду парламенту Міністерству зайнятості та економіки Фінляндії на компенсацію кредитних збитків за експортними гарантіями, наданими для сприяння експорту та інвестиціям в Україну, у розмірі не більше 50 млн євро.

Допомога Україні від Фінляндії

Фінляндія надає Україні оборонну та гуманітарну допомогу після початку повномасштабної військової агресії РФ.

Раніше в уряді Фінляндії було віддано доручення щодо розробки плану участі країни у відновленні України .

Також повідомлялося, що в серпні президент Фінляндії Саулі Нііністіо за поданням уряду схвалив рішення про надання 18-го пакету військової допомоги Україні .

Фінляндія також вивчає можливість виробництва в Україні бронетранспортерів Patria .

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