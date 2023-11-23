Правительство Финляндии намерено увеличить помощь Украине на 2024 год

Правительство предлагает увеличить на 95,7 млн евро предельный объем закупок материальных средств для Сил обороны Украины на период 2024-2028 гг. для покрытия расходов на замену закупок 19-го комплекта оборудования для Украины.

Бюджетные последствия на 2024 год составят 20,7 млн евро, в результате чего потолок мандата будет доведен до 1 451 млн евро.

В рамках подготовки финского национального плана реконструкции Украины были определены финансовые решения, способствующие участию финских компаний в восстановлении Украины.

В связи с этим предлагается увеличить капитал Finnfund на целевые 25 млн евро для инвестиций и кредитов в Украине. Одновременно предлагается разрешить государству предоставлять гарантию возмещения убытков в соответствии с Законом о Фонде промышленного сотрудничества для покрытия 80% стоимости инвестиций, но не более 20 млн евро.

Также правительство предложило дать согласие парламента Министерству занятости и экономики Финляндии на компенсацию кредитных убытков по экспортным гарантиям, предоставленным для содействия экспорту и инвестициям в Украину, в размере не более 50 млн евро.

Помощь Украине от Финляндии

Финляндия оказывает Украине оборонную и гуманитарную помощь после начала полномасштабной военной агрессии РФ.

Ранее в правительстве Финляндии было отдано поручение по разработке плана участия страны в восстановлении Украины.

Также сообщалось, что в августе президент Финляндии Саули Ниинистио по представлению правительства одобрил решение о предоставлении 18-го пакета военной помощи Украине.

Финляндия также изучает возможность производства в Украине бронетранспортеров Patria.

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