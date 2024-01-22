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Уряд Ємену застеріг хуситів від військової ескалації в Червоному морі

Ємен, Понеділок 22 січня 2024 03:47
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Уряд Ємену застеріг хуситів від військової ескалації в Червоному морі Фото: Ємен застеріг хуситів від ескалації в Червоному морі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президентська керівна рада Ємену скликала екстрене засідання, щоб розглянути погіршення ситуації з безпекою та військову ескалацію хуситів у Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Уряд Ємену попередив підтримуване Іраном угруповання хуситів про наслідки посилення атак в Червоному морі, націлювання на цивільні об’єкти та підриву мирних зусиль.

Стверджується, що останніми днями хусити мобілізували та передислокували бійців, транспортні засоби та зброю на різних фронтах у Ємені. У заяві уряду високо оцінюється готовність збройних сил та народних груп опору, які захищають державні інститути країни та протистоять агресії бойовиків.

Президентська керівна рада також розглянула потенційний вплив на глобальне судноплавство та торгівлю від повторюваних нападів хуситів, висловивши надію, що міжнародна єдність зміцнить можливості Ємену щодо захисту своїх вод і суверенітету.

Зазначається, що засідання ради свідчить про посилення напруженості та можливе повернення до активних боїв між хуситами та проурядовими силами.

Атаки хуситів в Червоному морі

У листопаді минулого року єменські хусити почали атакувати судна біля узбережжя Ємену. Це сталося після початку війни Ізраїлю з ХАМАСом. Такі дії хуситів почали впливати на світову торгівлю, оскільки Червоним морем проходить важливий торговий шлях.

Британія та США у відповідь ударили ракетами по об'єктах хуситів у Ємені. Лондон і Вашингтон також наголосили, що якщо бойовики продовжать атаки, то удари продовжаться.

The Washington Post повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти єменських хуситів.

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