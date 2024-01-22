Правительство Йемена предостерегло хуситов от военной эскалации в Красном море

Президентский совет Йемена созвал экстренное заседание, чтобы рассмотреть ухудшение ситуации с безопасностью и военную эскалацию хуситов в Красном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .

Правительство Йемена предупредило поддерживаемую Ираном группировку хуситов о последствиях усиления атак в Красном море, нацеливание на гражданские объекты и подрыва мирных усилий.

Утверждается, что в последние дни хуситы мобилизовали и передислоцировали бойцов, транспортные средства и оружие на разных фронтах в Йемене. В заявлении правительства высоко оценивается готовность вооруженных сил и народных групп сопротивления, защищающих государственные институты страны и противостоящие агрессии боевиков.

Президентский совет также рассмотрел потенциальное влияние на глобальное судоходство и торговлю от повторяющихся нападений хуситов, выразив надежду, что международное единство укрепит возможности Йемена по защите своих вод и суверенитета.

Отмечается, что заседание совета свидетельствует об усилении напряженности и возможном возвращении к активным боям между хуситами и проправительственными силами.

Атаки хуситов в Красном море

В ноябре прошлого года йеменские хуситы начали атаковать судна у побережья Йемена. Это произошло после начала войны Израиля с ХАМАСом. Такие действия хуситов начали оказывать влияние на мировую торговлю, поскольку по Красному морю проходит важный торговый путь.

Британия и США в ответ ударили ракетами по объектам хуситов в Йемене. Лондон и Вашингтон также подчеркнули, что если боевики продолжат атаки, то удары продолжатся.

The Washington Post сообщил, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы продолжительной военной кампании против йеменских хуситов.