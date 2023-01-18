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Уряд доручив створити робочу групу для розслідування падіння гелікоптера у Броварах

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Середа 18 січня 2023 16:55
Уряд доручив створити робочу групу для розслідування падіння гелікоптера у Броварах Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кабінет Міністрів доручив утворити спеціальну робочу групу, що візьме на контроль розслідування падіння гелікоптера в Броварах 18 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"На позачерговому засіданні Уряд доручив у рамках Державної комісії ТЕБ і НС утворити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії в Броварах. До складу групи увійдуть в. о. міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств", - написав він.

Окрім цього, Шмигаль зазначив, що на місці трагедії працюють усі служби, щоб покроково та детально з’ясувати причини падіння гелікоптера.

Прем'єр-міністр додав, що розслідування займе деякий час, тому людей закликають уникати тих чи інших теорій, спекуляцій та дочекатися офіційних коментарів і висновків.

Нагадаємо, на борту гелікоптера, який впав у Броварах, перебували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович, усі вони загинули. СБУ розглядає три версії падіння вертольота.

Пошуково-рятувальні роботи вже завершені. На місці авіакатастрофи виявили 14 загиблих, з них одну дитину.

Усе, що відомо про падіння вертольота у Броварах, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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