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Правительство поручило создать рабочую группу для расследования падения вертолета в Броварах

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Среда 18 января 2023 16:55
Правительство поручило создать рабочую группу для расследования падения вертолета в Броварах Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Кабинет Министров поручил создать специальную рабочую группу, которая возьмет на контроль расследование падения вертолета в Броварах 18 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"На внеочередном заседании правительство поручило в рамках Государственной комиссии ТЭБ и ЧС образовать специальную рабочую группу, которая возьмет на контроль расследование трагедии в Броварах. В состав группы войдут и.о. министра внутренних дел, руководитель ГСЧС, представители других министерств", - написал он.

Кроме этого, Шмыгаль отметил, что на месте трагедии работают все службы, чтобы пошагово и детально выяснить причины падения вертолета.

Премьер-министр добавил, что расследование займет некоторое время, поэтому людей призывают избегать тех или иных теорий, спекуляций и дождаться официальных комментариев и выводов.

Напомним, на борту вертолета, упавшего в Броварах, находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, все они погибли. СБУ рассматривает три версии падения вертолета.

Поисково-спасательные работы уже завершены. На месте авиакатастрофы обнаружили 14 погибших, из них одного ребенка.

Все, что известно о падении вертолета в Броварах, читайте в материале РБК-Украина.

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Бровары Денис Шмыгаль
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