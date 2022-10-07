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Уряд Чехії здійснить великий візит до Києва

Фото: Чехія готує урядовий візит до України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Чехія готує масштабний візит до Києва за участю близько половини міністрів уряду. За попередньою інформацією, делегація відвідає столицю України 31 жовтня.

Про це заявив представник уряду Чехії Вацлав Смолка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на iDNES.

"В Україну поїде не весь уряд, як це заведено на таких переговорах, а лише його частина", - зазначив Смолка.

Які саме міністри вирушать до Києва, залежить від того, який порядок денний узгодять під час подальшої підготовки візиту. Головними темами будуть наслідки російської агресії та повоєнне відновлення.

Представник також наголосив, що поїздка до України в умовах війни матиме свою специфіку з точки зору безпеки і всі ці ризики потрібно буде врахувати.

Раніше ми писали, що Чехія схвалила передачу Україні чергової партії військової допомоги. В Україну буде відправлено важку техніку. Однак деталі вирішили не розголошувати з міркувань безпеки.

Також раніше Міноборони Чехії обіцяло допомогти Україні покласти край війні з "путінськими нацистами".

Перед цим глава МЗС Чехії Ян Липовський закликав створити міжнародний трибунал розслідування військових злочинів росіян на тлі виявлення братських могил у Ізюмі.

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