Чехія схвалила нову партію військової допомоги для України: подробиці

У середу, 5 жовтня, міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що її країна схвалила передати чергову партію військової допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Novinky .

За словами міністра, в Україну буде відправлена важка техніка. Проте деталі вирішили не розголошувати з міркувань безпеки. Також Чернохова заявила, що Україна не хоче, щоб обладнання, що постачається, було оприлюднено.

"Це важка техніка, короткоствольна та довгоствольна зброя або боєприпаси", - заявила міністр.

Також Міноборони Чехії підкреслило, що експорт військової техніки до України лише у 2022 році перевищив 1,9 мільярда євро. Загальна допомога для України вже становить 4,2 мільярда євро.

"Нинішня ситуація може сприяти поверненню чеської оборонної промисловості на ті позиції, які вона посідала у 1920-1930-х роках", - додала Чернохова.