Правительство Чехии совершит большой визит в Киев

Чехия готовит масштабный визит в Киев с участием около половины министров правительства. По предварительной информации делегация посетит столицу Украины 31 октября.

Об этом заявил представитель правительства Чехии Вацлав Смолка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на iDNES .

"В Украину поедет не все правительство, как это принято на таких переговорах, а только его часть", - отметил Смолка.

Какие именно министры отправятся в Киев, зависит от того, какую повестку дня согласуют во время дальнейшей подготовки визита. Главными темами будут последствия российской агрессии и послевоенное восстановление.

Представитель также подчеркнул, что поездка в Украину в условиях войны будет иметь свою специфику с точки зрения безопасности и все эти риски нужно будет учесть.