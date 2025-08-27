UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Уряд частково скасував заборону виїзду за кордон жінок-депутаток

Фото: Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів скасував заборону виїзду за кордон під час воєнного стану жінок-депутаток місцевих рад. Однак це стосується лише тих, хто працює на громадських засадах.

Про це заявила прем‘єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост в Telegram.

"Раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати - щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових. Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат", - написала прем‘єр.

На її думку, нове рішення усуває ці бар’єри. "Ми хочемо, щоб жінки-депутатки залишалися активними й продовжували розвивати свої громади", - пояснила Свириденко.

Очільник уряду додала, що зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив проєкт ухваленої постанови, згідно з яким дозвіл не поширюється на тих, хто одночасно є посадовими особами місцевого самоврядування (секретар ради, староста тощо).

За його інформацією, процедура така:

  • Органи місцевого самоврядування зобов’язані протягом трьох днів подати до Адміністрації Держприкордонслужби списки жінок-депутаток.
  • У цих списках вказуватимуться прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, займана посада.
  • Якщо відбуваються кадрові зміни, рада повинна негайно оновлювати інформацію та надсилати нові дані.
  • Прикордонники працюватимуть саме за цими офіційними списками.

Крім того, голова МВС Ігор Кліменко надав таке роз'яснення ухваленої постанови

За його словами, депутат місцевої (сільської, селищної, міської, районної у містах, районної , обласної) ради  - це неоплачувана діяльність.

"Тож законодавство не забороняє працювати на інших роботах, зокрема тих, що не повʼязані з органами місцевого самоврядування. Наприклад, депутатка місцевої ради може бути вчителькою чи лікаркою. В такому випадку вона може перетинати кордон, - написав він.

Але якщо депутатка працює в органах місцевого самоврядування та, відповідно, отримує зарплату з місцевого бюджету - то виїзд за кордон, як і раніше, можливий виключно у межах службового відрядження, пояснив міністр.

Нагадаємо, під час війни в Україні діє заборона виїзду за кордон чоловіків 18-60 років. Для жінок обмежень немає.

Уряд 26 серпня дозволив виїзд за кордон чоловікам у віці від 18 до 22 років за умови наявності військового квитка.

Натомість Кабмін подав до Верховної Ради проєкт закону, який передбачає позбавлення волі на строк до 3 років за спробу незаконного перетину кордону. Крім того, порушення призовниками, військовозобов’язаними чи резервістами строків перебування за кордоном у період воєнного стану каратиметься ув’язненням на 3-5 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниКордон з Україною