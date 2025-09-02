Уряд Британії призупиняє заявки на возз’єднання сімей біженців: в чому причина

Звертаючись до Палати громад, пані Купер наголосила, що досить часто контрабандисти людей використовують обіцянку возз’єднання сімей як засіб просування незаконних та небезпечних маршрутів.

"Зараз потрібні суттєві реформи", - заявила вона, підкресливши, що уряд призупинить розгляд нових заявок за існуючим маршрутом, поки не буде запроваджено нову систему.

Міністр також відзначила, що сім’ї біженців, які прибувають до Великої Британії, часто потребують допомоги з безпритульністю, що чинить додатковий тиск на місцеві органи влади. За словами Купер, ця ситуація також потребує врегулювання.

Купер повідомила депутатам, що уряд опублікує заяву щодо політики надання притулку пізніше цього року і в ній буде визначено нову систему для сімейної міграції, з метою впровадження "деяких із цих змін навесні".

Одним із напрямів перегляду буде визначення вимог до внесків та строків очікування перед подачею заявки на возз’єднання сім’ї для новоприбулих біженців.

"Навіть безпосередньо перед пандемією біженці, які подавали заявки на перевезення родини до Великої Британії, робили це в середньому через один-два роки після отримання захисту, достатньо довго, щоб вони могли знайти роботу, житло або надати своїй родині певну підтримку", – пояснила вона необхідність запланованих нововведень.

Зміни покликані забезпечити безпеку шукачів притулку, зменшити вплив контрабандистів і підвищити ефективність державної підтримки сімейної міграції у Великій Британії.