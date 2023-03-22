Уряд Болгарії вирішив відступити від санкцій та придбати у РФ обладнання для АЕС

Рада міністрів Болгарії схвалила відступ від санкцій ЄС проти РФ, які забороняють ввезення певних деталей, матеріалів та послуг для Козлодуйської АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Болгарії Росена Христова, яку приводить Епицентър.

"Це матеріали, послуги та деталі, для яких ми ще не знайшли альтернативних постачальників. Ми продовжуємо процес вибору нових підрядників, щоб у довгостроковій перспективі мати абсолютну безпеку", - сказав міністр.

За його словами, затверджено указ, що дозволяє Козлодуйській АЕС закуповувати матеріали, запасні частини та послуги, необхідні Болгарії для забезпечення нормального виконання запланованих щорічних ремонтів та експлуатації. Він зазначив, що ця дія мала критичне значення для безпеки електростанції.

Христов розповів, що країна працюєте над поповненням запасів цих матеріалів та запчастин і таким чином забезпечується енергетична безпека країни.