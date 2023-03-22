Правительство Болгарии решило отступить от санкций и приобрести у РФ оборудование для АЭС
Совет министров Болгарии одобрил отступление от санкций ЕС против РФ, запрещающих ввоз определенных деталей, материалов и услуг для Козлодуйской АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Болгарии Росена Христова, которое приводит Эпицентър.
"Это материалы, услуги и детали, для которых мы еще не нашли альтернативных поставщиков. Мы продолжаем процесс выбора новых подрядчиков, чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить абсолютную безопасность", - сказал министр.
По его словам, утвержден указ, разрешающий Козлодуйской АЭС закупать материалы, запасные части и услуги, необходимые Болгарии для обеспечения нормального выполнения запланированных ежегодных ремонтов и эксплуатации. Он отметил, что это действие имело критическое значение для безопасности электростанции.
Христов рассказал, что страна работает над пополнением запасов этих материалов и запчастей и таким образом обеспечивается энергетическая безопасность страны.
Напомним, что почта Болгарии приняла решение о временном прекращении отправки посылок в Россию и Беларусь.
Болгария готова принимать дополнительные объемы газа из Азербайджана, а также транспортировать его в Румынию, Венгрию и Словакию.
Болгария за последние два года отправила в Украину оружия на сумму более 1 миллиарда долларов. Поставки осуществлялись через страны-посредники, включая США, Великобританию и Польшу.
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