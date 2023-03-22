Правительство Болгарии решило отступить от санкций и приобрести у РФ оборудование для АЭС

Совет министров Болгарии одобрил отступление от санкций ЕС против РФ, запрещающих ввоз определенных деталей, материалов и услуг для Козлодуйской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Болгарии Росена Христова, которое приводит Эпицентър.

"Это материалы, услуги и детали, для которых мы еще не нашли альтернативных поставщиков. Мы продолжаем процесс выбора новых подрядчиков, чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить абсолютную безопасность", - сказал министр.

По его словам, утвержден указ, разрешающий Козлодуйской АЭС закупать материалы, запасные части и услуги, необходимые Болгарии для обеспечения нормального выполнения запланированных ежегодных ремонтов и эксплуатации. Он отметил, что это действие имело критическое значение для безопасности электростанции.

Христов рассказал, что страна работает над пополнением запасов этих материалов и запчастей и таким образом обеспечивается энергетическая безопасность страны.