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Правительство Болгарии решило отступить от санкций и приобрести у РФ оборудование для АЭС

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Болгария, Среда 22 марта 2023 17:50
Правительство Болгарии решило отступить от санкций и приобрести у РФ оборудование для АЭС Фото: министр энергетики Болгарии Росен Христов (gov-bg)
Автор: Дмитрий Браславский

Совет министров Болгарии одобрил отступление от санкций ЕС против РФ, запрещающих ввоз определенных деталей, материалов и услуг для Козлодуйской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Болгарии Росена Христова, которое приводит Эпицентър.

"Это материалы, услуги и детали, для которых мы еще не нашли альтернативных поставщиков. Мы продолжаем процесс выбора новых подрядчиков, чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить абсолютную безопасность", - сказал министр.

По его словам, утвержден указ, разрешающий Козлодуйской АЭС закупать материалы, запасные части и услуги, необходимые Болгарии для обеспечения нормального выполнения запланированных ежегодных ремонтов и эксплуатации. Он отметил, что это действие имело критическое значение для безопасности электростанции.

Христов рассказал, что страна работает над пополнением запасов этих материалов и запчастей и таким образом обеспечивается энергетическая безопасность страны.

Напомним, что почта Болгарии приняла решение о временном прекращении отправки посылок в Россию и Беларусь.

Болгария готова принимать дополнительные объемы газа из Азербайджана, а также транспортировать его в Румынию, Венгрию и Словакию.

Болгария за последние два года отправила в Украину оружия на сумму более 1 миллиарда долларов. Поставки осуществлялись через страны-посредники, включая США, Великобританию и Польшу.

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