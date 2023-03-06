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Болгарія передавала зброю Україні через посередників, - Euractiv

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Понеділок 06 березня 2023 17:44
Болгарія передавала зброю Україні через посередників, - Euractiv Фото: Болгарія передавала зброю Україні через посередників (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Болгарія за останні два роки відправила в Україну зброї на суму понад 1 мільярд доларів. Поставки здійснювалися через країни-посередники, включно зі США, Великою Британією та Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Колишній міністр оборони Болгарії Велізар Шаламанов заявив, що болгарські компанії не продають зброю і боєприпаси безпосередньо Україні, бо існує практика реалізації угод через закордонні програми.

У 2022 році болгарські компанії з виробництва зброї відправили рекордну кількість своєї продукції за кордон, наприклад, до Польщі та Румунії, звідки її було переправлено в Україну.

За даними видання, вперше Болгарія поставила зброю в Україну ще до повномасштабного вторгнення Росії. Хоча в період із початку 2021 року до 24 лютого 2022 року Україна не укладала прямих контрактів із болгарськими компаніями з виробництва зброї, вони є основними експортерами зброї та боєприпасів, виготовлених за радянськими стандартами, для Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше Болгарія виступила проти відправки зброї до України. Президент Болгарії Румен Радєв вважає, що постачання зброї в Україну прирівнюється до "гасіння пожежі бензином".

Крім того, Україна попросила уряд Болгарії надати Україні боєприпаси. Однак у Софії немає можливості їх передати, тому що Болгарія не має достатньої кількості снарядів.

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