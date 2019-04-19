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Уругвайский новичок "Динамо" отметился голом в дебютном матче

Новости » Спорт    19.04.2019 - 16:29
Уругвайский новичок "Динамо" отметился голом в дебютном матче
Фото: Карлос Де Пена (facebook.com/fcdynamoua)

В товарищеском матче киевляне не оставили шансов полтавской команде

Уругвайский полузащитник Карлос Де Пена открыл счет своим голам за киевское "Динамо", забив четвертый мяч в ворота "Ворсклы" в товарищеском матче. Об этом сообщается на официальном сайте "бело-синих".

Карлос на 35 минуте игры сделал счет 4:0 в пользу "Динамо", замкнув подачу Георгия Цитаишвили. До этого в ворота полтавской команды отличились Виталий Миколенко, Цитаишвили и Александр Андриевский. Затем во втором тайме Цыганков с пенальти делает счет в матче с "Ворсклой" 5:0. 

 

Встреча прошла на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Напомним, что следующий матч "Динамо" проведет против "Шахтера" в рамках 25 тура УПЛ, который состоится в среду, 24 апреля, в Киеве на НСК "Олимпийский", начало - в 18:30. Поединок обслужит Виталий Романов из Днепра.

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