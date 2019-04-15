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Футболист "Динамо" третий раз кряду признан лучшим игроком тура УПЛ

Новости » Спорт    15.04.2019 - 12:53
Футболист "Динамо" третий раз кряду признан лучшим игроком тура УПЛ
Фото: Виктор Цыганков (facebook.com/fcdynamoua)

Цыганков в матче против "Мариуполя" забил единственный мяч

Лучшим игроком 24 тура украинской Премьер-лиги стал Виктор Цыганков из киевского "Динамо". Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Футболист в матче против "Мариуполя" забил единственный мяч, который принес его команде победу. Хавбек получил от экспертного совета 8 баллов, а его главный преследователь полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко получил три балла.

Отметим, что в двух предыдущих турах УПЛ лучшим также был Цыганков.

Также по итогам очередного тура УПЛ был определен лучший тренер. Им стал наставник "Десны" Александр Рябоконь, команда которого обыграла "Карпаты" с рахуком 2:1.

Напомним, выиграв выездной поединок против "Мариуполя" "Динамо" повторило лучшее достижение в истории клуба.

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