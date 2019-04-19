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Уругвайський новачок "Динамо" відзначився голом у дебютному матчі

Новини » Спорт    19.04.2019 - 16:29
Уругвайський новачок "Динамо" відзначився голом у дебютному матчі
Фото: Карлос Де Пена (facebook.com/fcdynamoua)

У товариському матчі кияни не залишили шансів полтавській команді

Уругвайський півзахисник Карлос Де Пена відкрив рахунок своїм голам за київське "Динамо", забивши четвертий м'яч у ворота "Ворскли" в товариському матчі. Про це повідомляється на офіційному сайті "біло-синіх".

Карлос на 35 хвилині гри зробив рахунок 4:0 на користь "Динамо", замкнувши подачу Георгія Цітаішвілі. До цього в ворота полтавської команди відзначилися Віталій Миколенко, Цітаішвілі і Олександр Андрієвський. Потім у другому таймі Циганков з пенальті робить рахунок у матчі з "Ворсклою" 5:0.

 

Зустріч пройшла на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Нагадаємо, що наступний матч "Динамо" проведе проти "Шахтаря" в рамках 25 туру УПЛ, який відбудеться у середу, 24 квітня, в Києві на НСК "Олімпійський", початок - о 18:30. Поєдинок обслужить Віталій Романов з Дніпра

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