Уругвай - Португалия: где смотреть матч

Где и когда начнется поединок 1/8 финал ЧМ-2018

Сборные Уругвая и Португалии сыграют в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00 по киевскому времени, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, минимальное преимущество в этом поединке на стороне "небесно-голубых".

30 июня 21:00

Сочи, стадион "Фишт ​​​​​"

Посмотреть встречу южноамериканцев и европейцев можно будет в эфире телеканала "Интер". Кроме того, трансляцию запланировали российский "Первый канал" и белорусский "Беларусь 5".

Напомним, действующие чемпионы мира сборная Германии проиграла Южной Корее и вылетела с ЧМ-2018.