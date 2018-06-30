Уругвай - Португалія: де дивитися матч

Де і коли розпочнеться поєдинок 1/8 фіналу ЧС-2018

Збірні Уругваю і Португалії зіграють в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна в 21:00 за київським часом, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". На думку букмекерів, мінімальна перевага в цьому поєдинку на стороні "небесно-блакитних".

30 червня 21:00

Сочі, стадіон "Фішт "

Подивитися зустріч південноамериканців і європейців можна буде в ефірі телеканалу "Інтер". Крім того, трансляцію запланували російський "Перший канал" і білоруський "Білорусь 5".

Нагадаємо, діючі чемпіони світу збірна Німеччини програла Південної Кореї і вилетіла з ЧС-2018.