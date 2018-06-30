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Уругвай - Португалія: де дивитися матч

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    30.06.2018 - 15:01
Фото: Уругвай - Португалія (twitter.com/selecaoportugal)
Фото: Уругвай - Португалія (twitter.com/selecaoportugal)

Де і коли розпочнеться поєдинок 1/8 фіналу ЧС-2018

Збірні Уругваю і Португалії зіграють в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна в 21:00 за київським часом, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". На думку букмекерів, мінімальна перевага в цьому поєдинку на стороні "небесно-блакитних".

30 червня 21:00
Сочі, стадіон "Фішт "

 

Подивитися зустріч південноамериканців і європейців можна буде в ефірі телеканалу "Інтер". Крім того, трансляцію запланували російський "Перший канал" і білоруський "Білорусь 5".

Нагадаємо, діючі чемпіони світу збірна Німеччини програла Південної Кореї і вилетіла з ЧС-2018.

ЧС-2018: Збірна Бразилії обіграла Сербію і вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2018: Збірна Португалії упустила перемогу над Іраном
Теги публікації: онлайн-трансляция, ЧМ-2018, Португалия, онлайн, Уругвай  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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