Сборная Германии проиграла Южной Корее и вылетела с ЧМ-2018

Действующие чемпионы мира едут домой

Сборная Германии проиграла команде Южной Кореи в третьем туре группового этапа чемпионата мира (0:2).

Голы на свой счёт записали южнокорейские игроки Ким Юнь Квон и Сон Хын Мин.

Национальная команда Германии набрала три очка за три матча группового этапа и вылетела с чемпионата мира, заняв в группе F четвёртую строчку.

Сборная Южной Кореи также покинула международный турнир, заработав три балла и оставшись на третьем месте в турнирной таблице группы F.

Напомним, сборная Хорватии выиграла на ЧМ-2018 третий матч подряд.