Сборная Германии проиграла Южной Корее и вылетела с ЧМ-2018

Действующие чемпионы мира едут домой
Сборная Германии проиграла команде Южной Кореи в третьем туре группового этапа чемпионата мира (0:2).
Голы на свой счёт записали южнокорейские игроки Ким Юнь Квон и Сон Хын Мин.
Национальная команда Германии набрала три очка за три матча группового этапа и вылетела с чемпионата мира, заняв в группе F четвёртую строчку.
Сборная Южной Кореи также покинула международный турнир, заработав три балла и оставшись на третьем месте в турнирной таблице группы F.
Напомним, сборная Хорватии выиграла на ЧМ-2018 третий матч подряд.