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Сборная Германии проиграла Южной Корее и вылетела с ЧМ-2018

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    27.06.2018 - 19:07
Фото: Южная Корея - Германия (twitter.com/DFB_Team)
Фото: Южная Корея - Германия (twitter.com/DFB_Team)

Действующие чемпионы мира едут домой

Сборная Германии проиграла команде Южной Кореи в третьем туре группового этапа чемпионата мира (0:2).

Голы на свой счёт записали южнокорейские игроки Ким Юнь Квон и Сон Хын Мин.

Национальная команда Германии набрала три очка за три матча группового этапа и вылетела с чемпионата мира, заняв в группе F четвёртую строчку.

Сборная Южной Кореи также покинула международный турнир, заработав три балла и оставшись на третьем месте в турнирной таблице группы F.

Напомним, сборная Хорватии выиграла на ЧМ-2018 третий матч подряд.

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Теги публикации: Южная Корея, ЧМ-2018, сборная Германии  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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