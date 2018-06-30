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Уругвай - Португалия: онлайн трансляция

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    30.06.2018 - 09:23
Уругвай - Португалия (twitter.com/Uruguay)
Уругвай - Португалия (twitter.com/Uruguay)

Трансляция матча Уругвай - Португалия начнется в 21:00 на телеканале Интер

Уругвай - Португалия. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00 по киевскому времени, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". Сборные Уругвая и Португалии сыграют в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, минимальное преимущество в этом поединке на стороне "небесно-голубых".

30 июня 21:00
Сочи, стадион "Фишт ​​​​​"

 

В субботу 30 июня мундиаль выходит на иной уровень - начинаются матчи плей-офф. Перед началом своего поединка в 1/8 финала ЧМ-2018 уругвайцы и португальцы будут знать, с кем победитель встретится в четвертьфинале.

Эти сборные встретятся всего в третий раз в своей истории и впервые на чемпионате мира, однако многие из тех, кто в субботу выйдет на поле, отлично знают друг друга, потому что либо выступают за одни клубы, либо много раз играли друг против друга в португальском, испанском или других чемпионатах.

Сборная Уругвая в 2018 году только побеждает, и не пропускает в свои ворота, победная серия подопечных Табареса насчитывает 6 поединков с общим счетом 11-0. Сухая серия уругвайцев насчитывает 543 минуты, последний раз они пропускали в свои ворота 14 ноября 2017 года. Состав у Оскара Табареса подобрался мощный и опытный, во всех линиях.

Португальцы чемпионы Европы, и у них все те же достоинства, что и уругвайцев, за счет которых они выиграли Евро и намерены побеждать на мундиале.

Козыри у обеих сборных одинаковые, надежная оборона и классные игроки впереди, которым не нужно много шансов, для того чтобы забить мяч.

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Теги публикации: онлайн-трансляция, ЧМ-2018, Португалия, онлайн, Уругвай, Футбол онлайн  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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