Глава Єврокомісії закликала ЄС готуватися до можливої війни та вкладати гроші в зброю

Європейський повинен готуватися до можливої війни та інвестувати оборону. Зміцнення обороноздатності може також покращити економіку ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, яку цитує DW.

"Той, хто говорить та діє, як Путін, не хоче миру, а має намір продовжувати", - заявила вона в ефірі німецької радіостанції Deutschlandfunk.

Фон дер Ляєн наголосила на важливості продовжувати підтримку України в умовах війни, а також зміцнювати обороноздатність Європейського союзу. На її думку, потрібно більше інвестувати в оборону, якщо Європа хоче зберегти мир на континенті.

Політик також заявила про гібридні атаки Росії. Йшлося про провокації на кордоні у Балтійському морі, використання мігрантів як важіль впливу та намагання розколоти європейців у соцмережах.

За словами президентка Єврокомісії, зміцнення оборони ЄС також може позитивно вплинути на економіку. Як приклад, вона назвала ініціативу Польщі та Греції щодо створення спільної системи ППО.

"Важливо, щоб за допомогою мільярдів, які ми інвестуємо, також створювалися хороші робочі місця тут, у Європі", - пояснила Урсула фон дер Ляєн.