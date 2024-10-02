Стало відомо, коли Європарламент обере новий склад Єврокомісії

Вибори в ЄС

Цього літа відбулись вибори до Європарламенту, після яких відбулося оновлення керівництва ключових європейських інституцій.

Зокрема, Урсула фон дер Ляєн була переобрана на посаду голови Європейської комісії на другий термін.

А Роберта Мецола також була переобрана на посаду президентки Європейського парламенту.

Також у вересня фон дер Ляєн оголосила новий склад Єврокомісії. Серед 27 членів комісії, декілька політиків обійматимуть ключові для України посади.

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