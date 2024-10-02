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Стало відомо, коли Європарламент обере новий склад Єврокомісії

Фото: Роберта Мецола (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Проведення слухань щодо кандидатур комісарів нової Європейської комісії відбудеться у листопаді. Напередодні дати схвалили більшість керівників комітетів ЄК.

Про це повідомляє РБК-Україна, про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола у Twiter.

За її словами, слухання щодо кандидатур єврокомісарів відбудуться з 4 по 12 листопада.

"Отримавши мандат від європейських громадян, євродепутати ставитимуть запитання, оцінюватимуть, ретельно вивчатимуть і голосуватимуть", - написала Мецола.

Через визначені терміни слухань нова Єврокомісія ймовірно запрацює не раніше початку грудня. А у випадку, якщо Європарламент відхилить низку кандидатур комісарів, то цей термін зсунеться до січня.

Вибори в ЄС

Цього літа відбулись вибори до Європарламенту, після яких відбулося оновлення керівництва ключових європейських інституцій.

Зокрема, Урсула фон дер Ляєн була переобрана на посаду голови Європейської комісії на другий термін.

А Роберта Мецола також була переобрана на посаду президентки Європейського парламенту.

Також у вересня фон дер Ляєн оголосила новий склад Єврокомісії. Серед 27 членів комісії, декілька політиків обійматимуть ключові для України посади.

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Єврокомісія