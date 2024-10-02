Стало известно, когда Европарламент выберет новый состав Еврокомиссии

Выборы в ЕС

Этим летом прошли выборы в Европарламент, после которых последовало обновление руководства ключевых европейских институций.

В частности, Урсула фон дер Ляен была переизбрана на должность главы Европейской комиссии на второй срок.

Роберта Мецола также была переизбрана на должность президентки Европейского парламента.

Также в сентябре фон дер Ляен объявила новый состав Еврокомиссии. Среди 27 членов комиссии несколько политиков будут занимать ключевые для Украины должности.

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