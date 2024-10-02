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Стало известно, когда Европарламент выберет новый состав Еврокомиссии

Фото: Роберта Мецола (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Проведение слушаний по кандидатурам комиссаров новой Европейской комиссии состоится в ноябре. В преддверии даты одобрили большинство руководителей комитетов ЕК.

Об этом сообщает РБК-Украина, об этом заявила президент Европарламента Роберта Мецола в Twiter.

По ее словам, слушания по кандидатурам еврокомиссаров состоятся с 4 по 12 ноября.

"Получив мандат от европейских граждан, евродепутаты будут задавать вопросы, будут оценивать, тщательно изучать и голосовать", - написала Мецола.

Через определенные сроки слушаний новая Еврокомиссия, вероятно, заработает не раньше начала декабря. А в случае если Европарламент отклонит ряд кандидатур комиссаров, то этот срок сдвинется до января.

Выборы в ЕС

Этим летом прошли выборы в Европарламент, после которых последовало обновление руководства ключевых европейских институций.

В частности, Урсула фон дер Ляен была переизбрана на должность главы Европейской комиссии на второй срок.

Роберта Мецола также была переизбрана на должность президентки Европейского парламента.

Также в сентябре фон дер Ляен объявила новый состав Еврокомиссии. Среди 27 членов комиссии несколько политиков будут занимать ключевые для Украины должности.

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Еврокомиссия