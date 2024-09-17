Урсула фон дер Ляєн представила новий склад Єврокомісії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Euronews.

Зокрема, Кая Каллас (Естонія) призначена Високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Андрюс Кубілюс (Литва) стане Єврокомісаром з питань оборони та космосу. За словами фон дер Ляєн, він зосередиться на розвитку Європейського оборонного союзу та зміцненні оборонно-промислового потенціалу.

Марта Кос (Словенія) обійме посаду Єврокомісара з питань розширення і працюватиме над підтримкою України та допомогою країнам-кандидатам у підготовці до вступу в ЄС.

Пьотр Серафін (Польща) стане Єврокомісаром з питань бюджету, боротьби з шахрайством і державного управління, а Крістоф Хансен (Люксембург) - Єврокомісаром з питань сільського господарства та продовольства.

Особливу увагу привертає створення нової посади Єврокомісара з питань Середземномор’я, яку обійме Дубравка Шуїця (Хорватія).

Кандидатуру кожного з членів Єврокомісії, окрім фон дер Ляйєн, ще має затвердити Європейський парламент.

"Очікується, що наприкінці вересня та в жовтні кожен номінований комісар зіткнеться з багатогодинним обговоренням у Європейському парламенті. Як правило, принаймні один комісар може провалити тест (останнього разу тест провалили троє)", - зазначає Politico.

Ключові для України фігури в новому складі Єврокомісії

Кая Каллас - Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки

Естонський політик, прем'єр-міністр Естонії у 2021-2024 роках, пішла з посади після оголошення її кандидатури як майбутнього члена Єврокомісії. Під час роботи прем'єром Естонії відзначилась активною політичною, дипломатичною та військовою підтримкою України у протистоянні з російськими агресорами, а також української інтеграції в Євросоюз і НАТО. Була оголошена в розшук російським МВС через "наругу над історичною пам'яттю та ворожість до Росії".

Андрюс Кубілюс – Єврокомісар з питань оборони та космосу

Литовський політик, двічі прем'єр-міністр країни у 1999-2000 та 2008-2012 роках, наприкінці 1980-х років брав участь у литовському визвольному русі. З 2019 року - депутат Європарламенту. Займає активну проукраїнську позицію, публічно лобіював розширення європейської воєнної допомоги Україні та її інтеграцію до ЄС і НАТО.

"Він працюватиме над розвитком Європейського оборонного союзу та зміцненням інвестиційного та промислового потенціалу", - заявила Урсула фон дер Ляєн, представляючи його кандидатуру.

Марта Кос – Єврокомісар з питань розширення

Словенський дипломат і політик, колишня журналістка. Екс-посол Словенії у Німеччині та Швейцарії. У 2022 балотувалась на посаду президента країни, але зняла свою кандидатуру.

Протягом кар'єри активно просувала тему захисту прав жінок. У попередньому складі Єврокомісії цю посаду займав Олівер Варгеї з Угорщини, який подеколи намагався реалізовувати скептичний підхід Будапешта до євроінтеграції України.

"Кос працюватиме над підтримкою України та продовженням роботи з відновлення, а також підтримкою країн-кандидатів у підготовці до їх вступу", - зазначила фон дер Ляєн.

Крістоф Хансен – Єврокомісар з питань сільського господарства та продовольства

Політик з Люксембургу, виходець із фермерської родини. У 2018-2023 роках був депутатом Європарламенту, згодом став депутатом люксембурзького парламенту. Ця посада важлива для України з огляду на чутливість теми з аграрним експортом до ЄС, що вже призводило до гострих суперечок з країнами-членами Євросоюзу, зокрема з Польщею.