Урсула фон дер Ляєн планує піти на другий термін голови Єврокомісії, - Bild

Завтра зранку, 19 лютого, Урсула фон дер Ляєн оголосить про готовність піти на другий термін голови Європейської комісії після розмови в президії Християнсько-демократичного союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Як пише видання, очікується, що Урсула фон дер Ляєн прибуде до Берліну сьогодні, 18 лютого, після виступу на Мюнхенській конференції з безпеки. Там вона не залишила сумнівів про те, що вона бачить своїм завданням підтримку України, особливо після смерті у російській виправній колонії Олексія Навального.
"Протистояти кремлівському деспоту Путіну (Володимир Путін, - ред.) - ось що вона тепер хоче робити протягом наступних п'яти років. Протягом декількох місяців мати і бабуся сімох дітей ухилялася від усіх запитань про свої майбутні амбіції після першого терміну перебування на посаді", - пише видання.
Bild додає, що якщо все пройде гладко, кандидатура фон дер Ляєн може бути офіційно затверджена 7 березня на конгресі консервативної Європейської народної партії в Бухаресті.
Обрання президента Єврокомісії
Президент обирається на термін строком на п'ять років в червні. Зокрема його правління набирає чинності через п'ять місяців після виборів до Європейського парламенту.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти того, щоб фон дер Ляєн була призначена наступним генеральним секретарем НАТО.
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