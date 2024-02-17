Шольц заблокував кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаду генсека НАТО, - Welt

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти того, щоб президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн була призначена генсеком НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Видання зазначає, що минулого року держсекретар США Ентоні Блінкен запропонував президенту Джо Байдену кандидатуру фон дер Ляєн на посаду генсека НАТО. Байден розповів про цю ідею Шольцу, але той заблокував її.

Високопосадовці ЄС і дипломати у коментарі Welt зазначили, що Шольц вважає посаду генсека НАТО надто важливою, щоб віддати її християнському демократу з Німеччини (опозиція до партії Шольца).

Більше того, видання пише, що Шольц вважає надто критичним ставлення Урсули фон дер Ляєн до Росії.

Видання також додає, що раніше на посаду генерального секретаря НАТО планували призначити жінку.

Що цьому передувало

Варто зазначити, що чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг неодноразово заявляв, що збирається покинути свій пост. При цьому цей процес затягується через, зокрема, і війну в Україні. До осені 2023 року явних претендентів на пост генерального секретаря НАТО не було.

Проте наприкінці жовтня прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що був би зацікавлений у тому, щоб змінити Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО.

Також прем'єрка Естонії Кая Каллас заявила, що зацікавлена у посаді генерального секретаря НАТО, про таке ж бажання заявив міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш.

ЗМІ повідомляють, що Рютте є фаворитом на посаду генсека, але його кандидатуру може заблокувати Туреччина.