UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Урсула фон дер Ляєн назвала Путіна хижаком, який вже атакує Європу

Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російський диктатор Володимир Путін - хижак. Він не зупиниться на Україні й вже атакує європейські країни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Латвії Евікою Сіліньою.

"Ризики, про які нас попереджали ваша країна (Латвія - ред.) та інші балтійські країни, на жаль, матеріалізувалися. Жорстока війна Росії проти України триває вже четвертий рік. Путін - хижак. Путінські посередники роками атакують наші суспільства гібридними атаками та кібератаками", - сказала фон дер Ляєн.

Ще як приклад вона навела "перетворення мігрантів на зброю".

"Тож, зміцнюючи оборону України, ми також повинні брати на себе більшу відповідальність за власну оборону. І це логіка плану оборонної промисловості на 800 млрд євро, який ми разом запустили", - додала глава Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що члени НАТО планують витратити понад 1,5 трильйона доларів на оборону у 2025 році. Країни альянсу нарощують свої збройні сили в умовах війни Росії проти України й тиску з боку США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінЄвросоюзУрсула фон дер Ляйєн