Урсула фон дер Ляєн назвала Путіна хижаком, який вже атакує Європу

"Ризики, про які нас попереджали ваша країна (Латвія - ред.) та інші балтійські країни, на жаль, матеріалізувалися. Жорстока війна Росії проти України триває вже четвертий рік. Путін - хижак. Путінські посередники роками атакують наші суспільства гібридними атаками та кібератаками", - сказала фон дер Ляєн.

Ще як приклад вона навела "перетворення мігрантів на зброю".

"Тож, зміцнюючи оборону України, ми також повинні брати на себе більшу відповідальність за власну оборону. І це логіка плану оборонної промисловості на 800 млрд євро, який ми разом запустили", - додала глава Єврокомісії.