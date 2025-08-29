Урсула фон дер Ляйен назвала Путина хищником, который уже атакует Европу

"Риски, о которых нас предупреждали ваша страна (Латвия - ред.) и другие балтийские страны, к сожалению, материализовались. Жестокая война России против Украины продолжается уже четвертый год. Путин - хищник. Путинские посредники годами атакуют наши общества гибридными атаками и кибератаками", - сказала фон дер Ляйен.

Еще в качестве примера она привела "превращение мигрантов в оружие".

"Поэтому, укрепляя оборону Украины, мы также должны брать на себя большую ответственность за собственную оборону. И это логика плана оборонной промышленности на 800 млрд евро, который мы вместе запустили", - добавила глава Еврокомиссии.