Урожай-2022: в Украине готовят мощности для временного хранения зерна

В Минагрополитики готовятся применять технологии для временного хранения зерна. Это необходимо, чтобы не потерять урожай, если возобновить экспорт не удастся.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает".
Как рассказал РБК-Украина заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич, планируется закупить так называемые "рукава" и зерновые кольца. Это большие полиэтиленовые мешки вместимостью до 200 тонн каждый и металлические кольца, которые можно устанавливать прямо на полях, засыпать туда зерно и хранить под специальным покрытием с вентиляцией.
Как отмечается в материале, такие технологии используются в США и Канаде.
Как сообщало РБК-Украина, вопрос с экспортом зерна из Украины необходимо решить до конца лета, иначе возникнет новая проблема. Уже в сентябре негде будет хранить продукцию нового урожая.
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