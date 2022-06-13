Урожай-2022: в Україні готують потужності для тимчасового зберігання зерна

У Мінагрополітики готуються застосовувати технології для тимчасового зберігання зерна. Це необхідно, щоб не втратити врожай, якщо відновити експорт не вдасться.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає ".

Як розповів РБК-Україна заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич, планується закупити так звані "рукави" і зернові кільця. Це великі поліетиленові мішки місткістю до 200 тонн кожен і металеві кільця, які можна встановлювати прямо на полях, засипати туди зерно і зберігати під спеціальним покриттям з вентиляцією.

Як наголошується в матеріалі, такі технології використовуються в США і Канаді.