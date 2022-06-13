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Зерновая блокада: уже в сентябре в Украине возникнет новая проблема

Новина українською →
Украина, Понедельник 13 июня 2022 12:05
Зерновая блокада: уже в сентябре в Украине возникнет новая проблема Фото: мощностей для хранения зерна не хватает (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов

Вопрос с экспортом зерна из Украины необходимо решить до конца лета, иначе возникнет новая проблема. Уже в сентябре негде будет хранить продукцию нового урожая.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает".

"По нашим подсчетам, уже на начало сентября дефицит мощностей для хранения зерна может быть на 3-4 млн тонн", - рассказал РБК-Украина заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ, что позволит Украине увеличить объемы для хранения на 10-15 млн тонн.

Как сообщало РБК-Украина, если Украине не удастся разблокировать экспорт зерна, мощностей для хранения нового урожая может не хватить и часть продукции может быть потеряна.

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Министерство аграрной политики
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Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает