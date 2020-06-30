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На рівні минулого року: Держстат назвав середню зарплату українців

Новини » Економіка     30.06.2020 - 16:30
На рівні минулого року: Держстат назвав середню зарплату українців
Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)

За останній рік реальна зарплата зросла на 1,4%

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у травні 2020 року склала 10 542 грн. Це на 1,1% більше порівнянні з квітнем (10 430 грн).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у травні 2020 року до травня минулого року зросла на 1,4%, номінальна зросла на 3,0%.

На рівні минулого року: Держстат назвав середню зарплату українців

Найвища нарахована зарплата в травні була в Києві - 15 191 грн, найнижча - у Чернівецькій області - 7921 грн. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 8000 до 9000 грн.

Найбільшу зарплату отримують у сфері "Фінансова та страхова діяльність" - 18 832 грн, найнижчу - "Тимчасове розміщення та організація харчування" - 3 851 грн, де зарплати за місяць зросли на 10%.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні НБУ констатував кінець трирічного циклу зростання доходів українців.

Зазначимо, падіння реальних зарплат українців спостерігалося протягом 2014-2015 років. Однак потім зарплати почали зростати, а максимум був досягнутий в липні 2019 року (10 971 грн). Крім того, влітку 2019 року зарплати українців в третій раз досягли 400 доларів у валютному еквіваленті.

Нагадаємо, згідно з новим макропрогнозу уряду, затвердженим 29 березня, середня номінальна зарплата в 2020 році складе 10,7 тис. грн (очікувалося 12,5 тис. грн).

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Державна служба статистикизарплата
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