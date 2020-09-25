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Уровень загрязнения крупнейшей реки Крыма в тысячу раз выше нормы, - "власти"

Автор: РБК-Украина

Уровень загрязнения Салгира - самой протяженной реки в Крыму - в тысячу раз превышает норму. Оккупационная власть просит федеральное правительство помочь со строительством очистных сооружений.

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Об этом заявил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов, передает "РИА Новости".

По его словам, в Салгир ежегодно сливается 70 тысяч кубометров канализационных стоков. В связи с этим в Укромном планируют поставить очистные.

"Есть вопросы, потому что система очистки канализационных стоков другая, а загрязнение в пределах Симферополя по Салгиру по некоторым показателям в 1000 раз выше нормы", - отметил Аксенов.

Он также отметил, что рассматривается вариант подачи воды Салгира в Северо-Крымский канал с переброской в Межгорное водохранилище.

Напомним, оккупированный Крым испытывает проблемы с водоснабжением из-за пересохших рек и водохранилищ. В сентябре ограничения по подаче воды ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что если Российская Федерация хочет, чтобы Украина поставляла воду в Крым, она должна об этом попросить и признать себя оккупантом.

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