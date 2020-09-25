ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Рівень забруднення найбільшої річки Криму в тисячу разів вище норми, - "влада"

Автор: РБК-Україна

Рівень забруднення Салгира - найдовшої річки в Криму - у тисячу разів перевищує норму. Окупаційна влада просить федеральний уряд допомогти з будівництвом очисних споруд.

Популярні новини

Про це заявив так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов, передає "РИА Новости".

За його словами, в Салгир щорічно зливається 70 тисяч кубометрів каналізаційних стоків. У зв'язку з цим в Укромном планують поставити очисні.

"Є питання, тому що система очищення каналізаційних стоків інша, а забруднення в межах Сімферополя по Салгиру за деякими показниками в 1000 разів вище норми", - зазначив Аксьонов.

Він також зазначив, що розглядається варіант подачі води Салгира до Північно-Кримського каналу з перекиданням у Міжгірне водосховище.

Нагадаємо, окупований Крим відчуває проблеми з водопостачанням через пересохлі річки та водосховища. У вересні обмеження подачі води ввели в Алушті, Партеніті та Малому Маяку.

Постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що якщо Російська Федерація хоче, щоб Україна постачала воду до Криму, вона повинна про це попросити і визнати себе окупантом.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кримводарека