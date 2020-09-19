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В Крыму ограничат подачу воды в трех населенных пунктах

Крым, Суббота 19 сентября 2020 13:34
В Крыму ограничат подачу воды в трех населенных пунктах
Фото: водохранилище возле оккупированного Симферополя обмелело (crimeaz.ru)
Автор: Максим Зайченко

В оккупированной Алуште, Партените и Малом Маяке вводят ограничения по подаче воды с 23 сентября. Подконтрольные Кремлю власти заявляют, что это нужно для избежания полного отсутствия воды.

Об этом в Facebook заявила так называемая "глава администрации" Алушты Галина Огнева.

"Со среды, 23 сентября мы вводим в Алуште, Партените и Малом Маяке ограничительные меры подачи воды. А именно: в ночное время с 23:00 до 05:00 в системе водопровода будет снижено давление. Вода, будет, но идти она будет под низким давлением. Это временная мера, но она поможет сэкономить и не допустить ситуации полного отсутствия воды", - сообщила Огнева.

Она добавила, что в Изобильненском водохранилище остался "небольшой объем, которого хватит только до декабря".

Напомним, ранее в Минреинтеграции заявили, что Россия в аннексированном Крыму фактически забирает воду у простых людей для потребностей своей армии. Воды на оккупированном полуострове для населения хватает.

Как писало РБК-Украина, 7 сентября в Крыму начался третий, сверхжесткий, этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления водоемов.

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