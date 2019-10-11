Уровень теневой экономики в Украине достигает 50%, - исследование

Уровень теневой экономики в Украине в 2018 году составил 47,2% от общего объема ВВП, немного повысившись по сравнению с 2017 годом (46,8%). Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, наиболее тенезированные сектора экономики - розничная торговля и строительство, где масштабы теневой экономики превышают 50%.

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Составляющими теневой экономики являются три вида уклонения от налогов, а именно (1) скрытие дохода от бизнеса, (2) скрытие реального количества наемных работников, (3) скрытие реальных размеров выплаченной зарплаты, или же зарплата "в конвертах".

Самую большую долю в теневой экономике как в 2018 году, так и в 2017 году составляет скрытие дохода от бизнеса, хотя его доля уменьшилась с 60% до 57%.

Следующая по величине - это скрытие количества работников, ее доля оставалась почти неизменной в 2017 и 2018 гг.

Третья составляющая - скрытие выплаченной зарплаты, составляет наименьшую долю среди составляющих теневой экономики, и сравнительно с двумя другими ее доля значительно выросла с 18% в 2017 году до 21% в 2018 году.

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Исследование проводилось в 2019 году Киевским международном институтом социологии в рамках проекта SHADOW, финансируемого Европейской комиссией по программе HORIZON 2020. Исследование базируется на методологии Putnins and Sauka (2015)

Опрос предприятий Украины проводился в марте - мае 2019 года. Методом телефонного интервью было опрошено 800 владельцев, руководителей и топ-менеджеров компаний по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос покрывает все сектора экономики и охватывает разные по размеру компании (большие, средние, малые и микро).

Как сообщало РБК-Украина, по данным Минэкономики, уровень теневой экономики в Украине в 2018 году составил 30% от официального ВВП, что на 2 процентных пункта меньше по сравнению с 2017 годом.

Отметим, данные исследования, которое провели Институт социально-экономической трансформации и Центр социально-экономических исследований CASE-Ukraine, объем теневых схем в экономике Украины оценивается от 550 до 1050 млрд грн, из-за чего государственный бюджет теряет от 150 до 275 млрд грн.