Уровень теневой экономики Украины упал до минимума за десять лет

Фото: коллаж (УНИАН)

В тени находится 30% экономики страны

Уровень теневой экономики в Украине в 2018 году составил 30% от официального ВВП, что на 2 процентных пункта меньше по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные регулярного исследования Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ).

Как отмечается в докладе, в сравнении с аналогичными показателями предыдущих лет уровень в 30% - самый низкий, начиная с 2009 года.

Все методы, с использованием которых осуществляется оценка уровня теневой экономики, показали уменьшение уровня по сравнению 2017 годом.

В частности: метод "затраты населения - розничный товарооборот зафиксировал снижение уровня теневой экономики на 2 п.п. (до 46% от объема официального ВВП); электрический и монетарный методы показали уменьшение уровня теневой экономики на 1 п.п. каждый и составили соответственно 27% и 23% от объема официального ВВП; по методу убыточности предприятий уровень теневой экономики уменьшился на 4 п.п. (ло 18% от объема официального ВВП).

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Как сообщало РБК-Украина, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом. Таким образом, рост стал максимальным за последние семь лет.

Напомним, в начале 2019 года в МЭРТ сообщали, что уровень теневой экономики Украины в январе-сентябре 2018 года составил 32% от официального ВВП, что на 1 п.п. меньше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.