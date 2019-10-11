Рівень тіньової економіки в Україні сягає 50%, - дослідження

Рівень тіньової економіки в Україні у 2018 році становив 47,2% від загального обсягу ВВП і трохи підвищився порівняно з 2017 роком (46,8%). Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, найбільш тенізовані сектори економіки - роздрібна торгівля і будівництво, де масштаби тіньової економіки перевищують 50%.

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Складовими тіньової економіки є три види ухилення від податків, а саме (1) приховання доходу від бізнесу, (2) приховування реальної кількості найманих працівників, (3) приховування реальних розмірів виплаченої зарплати, або ж зарплата "в конвертах".

Найбільшу частку в тіньовій економіці як в 2018 році, так і в 2017 році становить приховання доходу від бізнесу, хоча його частка зменшилася з 60% до 57%.

Наступна за величиною - це приховування кількості працівників, її частка залишалася майже незмінною в 2017 і 2018 рр..

Третя складова - приховування виплаченої зарплати, становить найменшу частку серед складових тіньової економіки, і порівняно з двома іншими її частка значно зросла з 18% в 2017 році до 21% в 2018 році.

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Дослідження проводилося в 2019 році Київським міжнародному інститутом соціології в рамках проекту SHADOW, що фінансується Європейською комісією за програмою HORIZON 2020. Дослідження базується на методології Putnins and Sauka (2015 р.)

Опитування підприємств України проводилось у березні - травні 2019 року. Методом телефонного інтерв'ю було опитано 800 власників, керівників і топ-менеджерів компаній по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Опитування покриває всі сектори економіки і охоплює різні за розміром компанії (великі, середні, малі і мікро).

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Мінекономіки, рівень тіньової економіки в Україні у 2018 році склав 30% від офіційного ВВП, що на 2 процентних пункти менше порівняно з 2017 роком.

Зазначимо, дані дослідження, яке провели Інститут соціально-економічної трансформації та Центр соціально-економічних досліджень CASE-Ukraine, обсяг тіньових схем в економіці України оцінюється від 550 до 1050 млрд грн, через що державний бюджет втрачає від 150 до 275 млрд грн.