Уровень смертности от коронавируса составляет 3,4%, - ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что уровень смертности среди тех, кто был заражен коронавирусом Covid-19 составляет около 3,4%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что эта цифра основана на количестве смертельных случаев, зарегистрированных во всем мире, относительно общего количества подтвержденных случаев заражения.

"Вероятно, будут тысячи случаев заболевания коронавирусом, которые не были зарегистрированы", - говорится в сообщении.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали основные различия коронавируса COVID-19 от обычного гриппа.

Напомним, сегодня коронавирус зафиксировали в Украине у мужчины в Черновцах. Это первый лабораторно подтвержденный случай на территории страны.

РБК-Украина писало, что первый случай смерти от нового коронавируса COVID-19 зафиксирован на территории Испании. Пациент скончался 13 февраля. Вирус был обнаружен после ретроспективного исследования.