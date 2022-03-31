UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Уровень радиации на ЧАЭС не отслеживается: не работает система мониторинга

Фото: Чернобыльская АЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уровень радиации на Чернобыльской АЭС не отслеживается. Система, позволяющая отслеживать фон в режиме онлайн, не работает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Система мониторинга уровня радиационного загрязнения Чернобыльской АЭС не работает", - сообщает Центр со ссылкой на главу Госагентства по управлению зоной отчуждения Евгения Крамаренко.

По его словам, ранее уровень радиации на ЧАЭС можно было наблюдать онлайн. Сейчас система мониторинга не работает, поэтому невозможно узнать уровень радиационного загрязнения.

Последние данные системы мониторинга уровня радиации поступили 25 марта. Тогда радиационный фон был превышен в 7 раз.

Напомним, ранее стало известно об уходе российских оккупантов из зоны Чернобыльской АЭС, которую они заняли в первый день войны.

Отметим, обстрелы российскими войсками Чернобыльской зоны отчуждения спровоцировали пожары на площади более 10 тысяч гектаров.

Война России против Украины идет 36-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧАЭСВторжение России в УкраинуВойна России против Украины