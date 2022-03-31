Уровень радиации на ЧАЭС не отслеживается: не работает система мониторинга

Уровень радиации на Чернобыльской АЭС не отслеживается. Система, позволяющая отслеживать фон в режиме онлайн, не работает.

Последние данные системы мониторинга уровня радиации поступили 25 марта. Тогда радиационный фон был превышен в 7 раз.

По его словам, ранее уровень радиации на ЧАЭС можно было наблюдать онлайн. Сейчас система мониторинга не работает, поэтому невозможно узнать уровень радиационного загрязнения.

"Система мониторинга уровня радиационного загрязнения Чернобыльской АЭС не работает", - сообщает Центр со ссылкой на главу Госагентства по управлению зоной отчуждения Евгения Крамаренко.

Напомним, ранее стало известно об уходе российских оккупантов из зоны Чернобыльской АЭС, которую они заняли в первый день войны.

Отметим, обстрелы российскими войсками Чернобыльской зоны отчуждения спровоцировали пожары на площади более 10 тысяч гектаров.

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