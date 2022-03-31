Рівень радіації на ЧАЕС не відстежується: не працює система моніторингу

Рівень радіації на Чорнобильській АЕС не відстежується. Система, що дозволяє відстежувати фон в режимі онлайн, не працює.

Останні дані системи моніторингу рівня радіації надійшли 25 березня. Тоді радіаційний фон був перевищений в 7 разів.

За його словами, раніше рівень радіації на ЧАЕС можна було спостерігати онлайн. Зараз система моніторингу не працює, тому неможливо дізнатися рівень радіаційного забруднення.

"Система моніторингу рівня радіаційного забруднення Чорнобильської АЕС не працює", - повідомляє Центр з посиланням на голову Держагентства з управління Зоною відчуження Євгена Крамаренка.

Нагадаємо, раніше стало відомо про відхід російських окупантів із зони Чорнобильської АЕС, яку вони зайняли в перший день війни.

Відзначити, обстріли російськими військами Чорнобильської зони відчуження спровокували пожежі на площі понад 10 тисяч гектарів.

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