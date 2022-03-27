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Обстрелы российских оккупантов спровоцировали пожары в Чернобыльской зоне на площади более 10 тысяч га

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Киев, Воскресенье 27 марта 2022 01:44
Обстрелы российских оккупантов спровоцировали пожары в Чернобыльской зоне на площади более 10 тысяч га Фото: российские захватчики спровоцировали масштабные лесные пожары в зоне отчуждения ЧАЭС (ztv.zp.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Обстрелы российских оккупантов спровоцировали пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на площади более 10 тысяч гектаров. В районе зафиксирован 31 очаг крупных возгораний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Как отметили в Минприроды, причиной пожаров в зоне отчуждения являются не только боевые действия. Выяснилось, что поджогами лесов занимаются российские оккупанты. Такие действия противника повышают уровень радиоактивного загрязнения воздуха.

"До широкомасштабного российского вторжения радиационный фон в зоне отчуждения контролировался с помощью автоматизированной системы контроля радиационного состояния в 39 пунктах. В настоящее время такой контроль и тушение пожаров невозможны в результате оккупации зоны отчуждения российскими войсками", - отметили в ведомстве.

Отслеживать пожарную ситуацию помогают спутниковые снимки NASA и Европейского космического агентства ESA. Последние данные показывают, что в зоне отчуждения сформировались 31 очаг крупных пожаров. Они охватили природные экосистемы и заброшенные села.

"Однако из-за ограничений данных дистанционного зондирования Земли, которые используются нашими специалистами, мы не исключаем существования значительного количества меньших источников возгорания", - уточнили в министерстве.

В Минприроды отметили, что благодаря благоприятным погодным условиям, пожары в зоне отчуждения самоугасают. Однако в ближайшее время их количество может увеличиться. В ведомстве не исключили, что при благоприятных условиях пожары приобретут катастрофические масштабы 2020 года.

По состоянию на 26 марта в зоне отчуждения локализованы следующие пожары в 29 очагах площадью более 9 тысяч гектаров.

Напомним, ранее глава Минприроды Руслан Стрельцов сообщил, что львиную долю пожаров в зоне отчуждения удалось локализовать или ликвидировать.

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