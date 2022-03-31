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Россия начинает отводить войска из ЧАЭС, - Пентагон

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Чернобыль, Четверг 31 марта 2022 00:35
Россия начинает отводить войска из ЧАЭС, - Пентагон Фото: Чернобыльская АЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

По данным Пентагона, российские войска начинают уходить из Чернобыльской атомной электростанции, на которой они базировались долгое время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP в Twitter.

"Россияне начинают уходить с Чернобыльской АЭС: Пентагон", - говорится в сообщении агентства.

Напомним, в Чернобыльском "Рыжем лесу" российские оккупанты подняли облака радиоактивной пыли. Вражеские войска, захватившие атомную электростанцию, перемещались на бронетехнике без радиационной защиты через высокотоксичную зону "Рыжий лес".

По словам сотрудников Чернобыльской зоны, такие действия оккупантов было "самоубийственно" для солдат, поскольку радиоактивная пыль, которую они вдыхали, могла вызвать внутреннее облучение в организме.

Они также рассказали, что солдаты, с которыми разговаривал один из рабочих на объекте, не слышали о взрыве на ЧАЭС в 1986 году.

Мы также писали о том, что обстрелы российских военных спровоцировали пожары в Чернобыльской зоне на площади более 10 тысяч га.

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