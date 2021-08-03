Уровень превышен в 10 раз. После аварии на "Ривнеазоте" в грунтах обнаружили нитраты

Государственная экологическая инспекция заявила о завершении исследования загрязненных почв в результате аварии на заводе "Ривнеазот". Пробы были собраны на территориях 11 площадок площадью 100 квадратных метров.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу председателя Госэкоинспекции Украины Андрея Малеваного.
Согласно результатам исследований превышение показателей азота аммонийного и нитратов было зафиксировано на территориях:
Малеваный добавил, что превышение показателей может быть также вызвано и неудовлетворительным введением хозяйственной деятельности, в связи с чем Госэкоинспекция запросит мониторинг наблюдений за состоянием почв от ЧАО "Ривнеазот".