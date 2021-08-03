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Уровень превышен в 10 раз. После аварии на "Ривнеазоте" в грунтах обнаружили нитраты

Автор: Сергей Пышкин

Государственная экологическая инспекция заявила о завершении исследования загрязненных почв в результате аварии на заводе "Ривнеазот". Пробы были собраны на территориях 11 площадок площадью 100 квадратных метров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу председателя Госэкоинспекции Украины Андрея Малеваного.

Согласно результатам исследований превышение показателей азота аммонийного и нитратов было зафиксировано на территориях:

  • вблизи ЧАО "Ривнеазот" – по нитратам в 10 раз;
  • Город Ровно, ул. Соборная, въезд в город со стороны Луцкого кольца – по азоту аммонийному в 1,3 раза, нитратах в 1,8 раза;
  • вблизи с. Зеленый Гай, с восточной стороны - по нитратам в 4,3 раза;
  • вблизи с. Грушвица, с юго-западной стороны – по нитратах в 1,7 раза;
  • вблизи с. Верховск, с юго-восточной стороны – по нитратам в 1,9 раза;
  • вблизи с. Городок, с южной стороны - по нитратам в 1,8 раза.

Малеваный добавил, что превышение показателей может быть также вызвано и неудовлетворительным введением хозяйственной деятельности, в связи с чем Госэкоинспекция запросит мониторинг наблюдений за состоянием почв от ЧАО "Ривнеазот".

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ГосэкоинспекцияРивнеазот