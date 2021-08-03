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Рівень перевищено в 10 разів. Після аварії на "Рівнеазоті" у ґрунтах виявили нітрати

Автор: Сергій Пишкін

Державна екологічна інспекція заявила про завершення дослідження забруднених ґрунтів, внаслідок аварії на заводі "Рівнеазот". Проби були зібрані на територіях 11 майданчиків площею 100 квадратних метрів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Держекоінспекції України Андрія Мальованого.

Згідно з результатами досліджень перевищення показників азоту амонійного та нітратів було зафіксовано на територіях:

  • поблизу ПрАТ "Рівнеазот" – по нітратах в 10 разів;
  • Місто Рівне, вул. Соборна, в‘їзд у місто з боку Луцького кільця – по азоту амонійному в 1,3 раза, нітратах в 1,8 раза;
  • поблизу с. Зелений Гай, зі східного боку – по нітратах в 4,3 раза;
  • поблизу с. Грушвиця, з південно-західного боку – по нітратах в 1,7 раза;
  • поблизу с. Верхівськ, з південно-східного боку – по нітратах в 1,9 раза;
  • поблизу с. Городок, з південного боку – по нітратах в 1,8 раза.

Мальований додав, що перевищення показників може бути також спричинене й незадовільним введенням господарської діяльності, у зв’язку з чим Держекоінспекція запросить моніторинг спостережень за станом ґрунтів від ПрАТ "Рівнеазот".

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