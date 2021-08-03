Рівень перевищено в 10 разів. Після аварії на "Рівнеазоті" у ґрунтах виявили нітрати

Державна екологічна інспекція заявила про завершення дослідження забруднених ґрунтів, внаслідок аварії на заводі "Рівнеазот". Проби були зібрані на територіях 11 майданчиків площею 100 квадратних метрів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Держекоінспекції України Андрія Мальованого.
Згідно з результатами досліджень перевищення показників азоту амонійного та нітратів було зафіксовано на територіях:
Мальований додав, що перевищення показників може бути також спричинене й незадовільним введенням господарської діяльності, у зв’язку з чим Держекоінспекція запросить моніторинг спостережень за станом ґрунтів від ПрАТ "Рівнеазот".