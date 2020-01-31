Рівень оптимізму серед українців вдвічі вищий, ніж в цілому у світі

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці більш оптимістичні, ніж американці, але менш, ніж албанці

Україна у 2019 році зайняла 15 місце в міжнародному рейтингу оптимізму Gallup International с показником індексу 25 пунктів. Про це свідчать дані дослідження, яке в Україні проводив КМІС.

За даними дослідження, у 2019 році дещо більше третини людей на планеті (37%) сподіваються в новому році на краще. Чверть (25%) залишаються песимістами, вважаючи, що буде гірше. Не чекають ніяких змін біля третини (31%). І лише 7% з відповіддю не визначились. Тобто індекс оптимізму в середньому склав 12 пп., що нижче результатів усіх минулих років з початку досліджень (дані з 2013 року).

Що стосується вас особисто, чи вважаєте Ви, що 2020 рік буде краще, гірше, або таким самим, як 2019 рік?

В Україні на краще в році, що настав, сподіваються 42%, тоді як гіршого чекають 17% опитаних. Відносно багато респондентів, біля чверті (26%), які вважають, що нічого не зміниться. Це найвищий рівень оптимізму за 5 років вимірювання, що перевершив достатньо високий показник 2015 року.

www.kiis.com.ua

Міжнародна асоціація незалежних дослідницьких агентств Gallup International кожен рік з 2013 року проводить глобальне опитування під гаслом "Кінець року". У 2019 році в дослідженні взяли учать понад 45 тисяч жителів з 46 країн світу. В Україні дослідження вже п’ятий рік поспіль проводить Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, наприкінці 2019 року згодні поступитися державі часткою прав і свобод в обмін на власний добробут 33% громадян, що дещо більше, ніж у 2018 році (26%).

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, наприкінці 2019 року громадяни вважали головними проблемами, що найбільше заважають розвитку України, корупцію (69%), війну на Донбасі (69%).