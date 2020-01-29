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Треть украинцев готовы обменять права и свободы на деньги

Новости » Политика     29.01.2020 - 13:27
Треть украинцев готовы обменять права и свободы на деньги
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Больше всего желающих отказаться от свободы проживает на востоке Украины

В конце 2019 года согласны уступить государству часть прав и свобод в обмен на собственное благополучие 33% граждан, что несколько больше, чем в 2018 году (26%). Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, в 2019 году несколько больше - 42% респондентов (36% в 2018 году) ради личной свободы и соблюдения всех гражданских прав готовы терпеть определенные материальные трудности. А 25% (39% в 2018 году) не смогли сделать выбор между этими альтернативами.

Восточный регион отличается от остальных тем, что его жители готовы поступиться частью прав и свобод в обмен на благополучие - 42% против 31% тех, кто на это не согласен.

Кроме того, 48% респондентов в возрасте 18-29 лет согласны терпеть материальные трудности ради свободы.

Треть украинцев готовы обменять права и свободы на деньги

dif.org.ua

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года 2018 среди респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в конце 2019 года граждане считали главными проблемами, которые больше всего мешают развитию Украины, коррупцию (69%), войну на Донбассе (69%).

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в конце 2019 года 71% украинцев считали, что государство должно предоставлять максимум бесплатных услуг - образование, медицина, пенсия, даже если придется увеличить налоги.

Более 70% украинцев хотят от государства максимум бесплатных услуг Украинцы назвали главные проблемы страны
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