Более 70% украинцев хотят от государства максимум бесплатных услуг

Фото: государственная психиатрическая лечебница (УНИАН)

Патерналистские настроения присущи большинству населения страны

В конце 2019 года 71% украинцев считали, что государство должно предоставлять максимум бесплатных услуг - образование, медицина, пенсия, даже если придется увеличить налоги. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, 22% респондентов поддерживают противоположную позицию что нужно минимизировать роль государства, уменьшая налоги для людей, которые способны сами платить за образование, медицину, накапливать на пенсию.

dif.org.ua

Кроме того, 70% населения считает, что большинство людей в Украине не сможет прожить без постоянной заботы и опеки со стороны государства, противоположной точки зрения придерживаются 19% опрошенных.

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года среди 2018 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова в конце 2019 года граждане считали главными проблемами, которые больше всего мешают развитию Украины, коррупцию (69%), войну на Донбассе (69%).

Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которой осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2020 средняя пенсия составляла 3082,98 грн.